Future Nostalgia. Дуа Липа выпустила новую песню. Аудио
Британская певица Дуа Липа на своем YouTube-канале презентовала песню Future Nostalgia. Исполнительница написала композицию в соавторстве с Джеффом Баскером и Кларенсом Коффи – младшим. Трек Дуа Липа сопроводила снимком, на котором запечатлена залезающей с улицы в окно. Future Nostalgia войдет в новый альбом певицы, релиз состоится в первой половине 2020 года.
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