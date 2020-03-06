Галкин показал, как его дочь Лиза пишет письмо Домовому

Российский шоумен Максим Галкин снял на видео шестилетнюю дочь Лизу, рассказывающую о подарках, которые она получает от Домового.

Галкин: Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как его дочь Лиза пишет письмо Домовому.

"Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику (брат Лизы. – "ГОРДОН") и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы. Обогатившись кристаллами, дети наладили эпистолярную связь с магическим миром в простенках и стали заказывать более земные почтовые марки. Что к лучшему, так как по косвенным признакам запасы кристаллов даже в таком домовитом хозяйстве, как у нас, иссякают", – написал он.

Лиза в ролике рассказывает, что Гарри не нужно рассказывать о том, что Домовой подарил ей марки.

"Ему будет обидно, что только мне дали, а ему не дали", – говорит она.

Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.