Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
06 марта, 2020
 
Новости

Галкин показал, как его дочь Лиза пишет письмо Домовому

Российский шоумен Максим Галкин снял на видео шестилетнюю дочь Лизу, рассказывающую о подарках, которые она получает от Домового.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин: Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы
Галкин: Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как его дочь Лиза пишет письмо Домовому.

"Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику (брат Лизы. – "ГОРДОН") и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы. Обогатившись кристаллами, дети наладили эпистолярную связь с магическим миром в простенках и стали заказывать более земные почтовые марки. Что к лучшему, так как по косвенным признакам запасы кристаллов даже в таком домовитом хозяйстве, как у нас, иссякают", – написал он.

Лиза в ролике рассказывает, что Гарри не нужно рассказывать о том, что Домовой подарил ей марки.

"Ему будет обидно, что только мне дали, а ему не дали", – говорит она.

Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лиза Галкина, Гарри Галкин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал
  Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал
Дмитрий ГОРДОН
Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют
Суд по MH17. Где, когда и как это будет происходить и кого в чем обвиняют
Татьяна РАЙДА
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Татьяна РАЙДА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS