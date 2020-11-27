Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт

По словам украинской певицы Гайтаны, она добавляет богатый витаминами фрукт к мясным блюдам, а также делает из него джем.

Гайтана: Хочу напомнить вам про айву Фото: gaitanamusic / Instagram

Украинская певица Гайтана 27 ноября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена с айвой.

"В это вирусное время хочу напомнить вам про айву. Очень вкусный и полезный фрукт, который укрепляет иммунитет. Готовлю чай с айвой, добавляю в мясо, делаю джем", – написала она.

"Такая крупная!" – отметили фолловеры.

"У нашей бабули в саду растет", – ответила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

Гайтана родилась в 1979 году в Киеве. До пяти лет жила в Республике Конго, в Браззавиле, откуда родом ее отец.

Певица начала карьеру в 1991 году. В ее дискографии 11 альбомов. Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина.

Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.