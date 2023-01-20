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20 января, 2023
 
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"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре

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24 февраля Линартович записался в тероборону Киева, после чего прошел специальную подготовку и был направлен в Херсонскую область
24 февраля Линартович записался в тероборону Киева, после чего прошел специальную подготовку и был направлен в Херсонскую область
Фото предоставлено командой Линартовича

Защищающий Украину актер Дмитрий Линартович 10 января был тяжело ранен в Соледаре в момент, когда доставлял боекомплекты своим побратимам. Об этом он рассказал в интервью, которое 20 января опубликовано на YouTube-канале Ukrainian Witness.

"Очень сильный удар. Запах смерти я ощутил. Я не потерял сознание. Я думал, что мне снесло пол-лица. Словно ядро врезалось в висок. Хорошо, что был шлем. У меня потекла кровь из уха, я ослеп, ничего не слышал и рефлекторно упал на дно БТР, – рассказал он. – Я получил ранение осколками в голову. Заднюю часть лопатки мне посекло. Один глаз не видит, ухо не слышит полностью. И сильная контузия. На текущий момент у меня бабочки в голове. Но я же воин. Я должен терпеть, что я и делаю".

По словам Линартовича, 24 февраля он записался в тероборону Киева, после чего прошел специальную подготовку и был направлен в Херсонскую область, а затем в Бахмут и потом в Соледар. 

"Достать магазин, подсоединить, снять предохранитель и произвести выстрел  это не проблема. Главное – это внутренняя мотивация. У московита мотивации нет, он слаб и обречен. А наши воины ловят этот кураж, вдохновение", – подытожил украинский защитник.

Контекст:

Линартович – актер театра, кино, а также дубляжа. Он известен по фильмам "Толока", "Тот, кто прошел сквозь огонь". 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актер пошел на фронт добровольцем. 10 января стало известно, что актер получил ранение.

Теги: война России против Украины, ранение, Дмитрий Линартович
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