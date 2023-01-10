Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2023
 
Новости

Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Линартович после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел на фронт добровольцем
Линартович после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел на фронт добровольцем
Фото: Дмитро Лінартович / Facebook

Украинский актер Дмитрий Линартович, который служит в 46-м отдельном десантно-штурмовом батальоне разведчиком, получил тяжелое ранение в боях за Соледар Донецкой области и сейчас находится на лечении. Об этом 10 января сообщается на странице военной драмы "Обмен", в котором он сыграл одну из главных ролей – военнослужащего с позывным Моцарт.

"Нужна помощь для лечения. Просьба не очень его беспокоить – тяжелая контузия", – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SXCtWACC3EyvRZfUFZ8Hd6J16XGx9PbNYpmFZ26QZ88ooeKhdJQNW4Fnt4mrYP87l&id=100075450027704

На странице Линартовича его друзья публикуют записанное им на камеру телефона видео сразу после ранения. 

"Помните, что мы на Богом данной земле. Нас никогда не сломать! Мы побеждаем. Слава Украине!" – говорит он.

https://www.facebook.com/nat.gaz/posts/pfbid02Bocq2tHYUKLKjxgFrB41XJaHBnPidjC4fPJZuRJdLL6t3ic9UnjYsmfTs3AVPuR4l

Контекст:

Линартович – актер театра, кино, а также дубляжа. Он известен по фильмам "Толока", "Тот, кто прошел сквозь огонь". 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актер пошел на фронт добровольцем.

Теги: Соледар, актер, война России против Украины, ранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Советник главы МВД Украины Денисенко: Путин будет в трибунале. Хотя сейчас для многих это выглядит практически невозможным
  Советник главы МВД Украины Денисенко: Путин будет в трибунале. Хотя сейчас для многих это выглядит практически невозможным
  Фейгин: У Запада есть ресурсы, чтобы ускорить завершение войны в Украине. Он мог бы сильнее надавить на Москву. Например, дочку Пескова или Путина арестовать
  Фейгин: У Запада есть ресурсы, чтобы ускорить завершение войны в Украине. Он мог бы сильнее надавить на Москву. Например, дочку Пескова или Путина арестовать
Алеся БАЦМАН
  Курчаб-Редлих: Настоящая мать Путина жила в грузинском поселке. Он – внебрачный сын, в 10 лет его отдали родственникам в Ленинград
  Курчаб-Редлих: Настоящая мать Путина жила в грузинском поселке. Он – внебрачный сын, в 10 лет его отдали родственникам в Ленинград
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Витвицкая постреляла в тире. Видео
Витвицкая постреляла в тире. Видео
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 