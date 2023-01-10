Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам

"Нужна помощь для лечения. Просьба не очень его беспокоить – тяжелая контузия", – говорится в публикации.

На странице Линартовича его друзья публикуют записанное им на камеру телефона видео сразу после ранения.

"Помните, что мы на Богом данной земле. Нас никогда не сломать! Мы побеждаем. Слава Украине!" – говорит он.

Контекст:

Линартович – актер театра, кино, а также дубляжа. Он известен по фильмам "Толока", "Тот, кто прошел сквозь огонь".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актер пошел на фронт добровольцем.