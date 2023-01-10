"Это самая горячая точка сейчас в борьбе за независимость Украины". Бои за Соледар продолжаются, защитники мужественно держат оборону – ВСУ

"Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не обращает внимание на большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно биться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", – написала она.

О том, что ВСУ держат оборону Соледара и не дают врагу пройти вперед, в эфире национального телемарафона вечером 10 января заявил и спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Там идут бои. ВСУ и другие силы обороны занимают позиции в самом Соледаре. У нас есть возможность доставлять туда боеприпасы и другие необходимые вещи. Да, это самая горячая точка сейчас в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Восток в целом – это сейчас наиболее горячий фронт. А Соледар – очередная запись в героический эпос о борьбе украинского народа за свою независимость, – сказал Череватый. – Пока там сложная ситуация, но она на контроле у руководства ВСУ, главнокомандующего [ВСУ Валерия Залужного], командующего восточной группировкой войск [Александра Сырского]. Там делается все, чтобы по правилам военной науки максимально нанести вред противнику и максимально сохранить свои силы и средства, личный состав".

Спикер группировки рассказал, что оккупанты отправили на это направление лучшие подразделения ЧВК "Вагнер" – те, в составе которых не бывшие заключенные, а бывшие военные, спецназовцы, воевавшие в том числе в Сирии.

По словам Череватого, оккупанты за прошлые сутки 86 раз обстреляли Соледар из различных систем артиллерии. Перебрасывание оккупантами подразделений в район Соледара было прогнозированным маневром, подчеркнул он.

"Сказать, что они системно прорвали нашу оборону, сегодня нельзя. Потери, которые они несут при своих боевых действиях, несоизмеримы с любым современным оперативным искусством, стратегией или тактикой новейшей армии, армии ХХІ века. Они просто каждые сутки массово штурмуют наши позиции. Понятно, что противостоять такому шквалу – пусть не очень обученных, но массовых подразделений – изнуряет, требует постоянной концентрации внимания, постоянного ведения огня, поддержания оружия и оборудования в исправном состоянии и так далее", – резюмировал он.