ВСУ в Соледаре пытаются максимально истощить российские оккупационные войска – Череватый

Об этом 10 января в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
"Именно защитники Соледара сейчас делают все, чтобы… истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал, чтобы даже какие-то его тактические небольшие успехи вели к большой "пирровой" победе", – сказал Череватый.
По его словам, за сутки оккупанты 86 раз обстреляли Соледар из различных систем артиллерии.
В начале января командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. Замминистра обороны Анна Маляр, в свою очередь, заявила 9 января, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм.