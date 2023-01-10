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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ в Соледаре пытаются максимально истощить российские оккупационные войска – Череватый

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За сутки оккупанты 86 раз обстреляли Соледар из различных систем артиллерии, рассказал Череватый
За сутки оккупанты 86 раз обстреляли Соледар из различных систем артиллерии, рассказал Череватый
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара Донецкой области.

Об этом 10 января в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Именно защитники Соледара сейчас делают все, чтобы… истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал, чтобы даже какие-то его тактические небольшие успехи вели к большой "пирровой" победе", – сказал Череватый.

По его словам, за сутки оккупанты 86 раз обстреляли Соледар из различных систем артиллерии.

Контекст:

В начале января командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. Замминистра обороны Анна Маляр, в свою очередь, заявила 9 января, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, штурм, Вооруженные силы Украины, оборона, Соледар, артиллерия, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, спикер, российские оккупанты, Сергей Череватый
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