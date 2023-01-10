ВСУ в Соледаре пытаются максимально истощить российские оккупационные войска – Череватый

За сутки оккупанты 86 раз обстреляли Соледар из различных систем артиллерии, рассказал Череватый Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом 10 января в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Именно защитники Соледара сейчас делают все, чтобы… истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал, чтобы даже какие-то его тактические небольшие успехи вели к большой "пирровой" победе", – сказал Череватый.

По его словам, за сутки оккупанты 86 раз обстреляли Соледар из различных систем артиллерии.