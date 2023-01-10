Оккупанты за сутки 86 раз обстреляли из артиллерии Соледар, они несут "колоссальные потери", но все равно пытаются двигаться вперед – Череватый

Об этом 10 января в эфире "24 канала" сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Только за эти сутки по Соледару и окрестностям было нанесено 86 обстрелов различными системами артиллерии… Город фактически уничтожен, и сама их логика войны непонятна. Потому что захватывать руины, как перед тем было в Лисичанске или Северодонецке [Луганской области], положив бесчисленное количество своих войск, – это вообще в военном искусстве, а особенно в современном, новейшем военном искусстве XXI века, представляется очень странным", – сказал Череватый.

По его словам, в ходе штурма Соледара оккупанты применяют "системы поражения, РСЗО, ствольную артиллерию", при их поддержке фиксируется продвижение малых групп пехоты.

Российские войска несут "колоссальные потери", но все равно пытаются двигаться вперед, даже небольшое тактическое продвижение подают как "большое достижение", подчеркнул Череватый.