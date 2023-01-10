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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 86 раз обстреляли из артиллерии Соледар, они несут "колоссальные потери", но все равно пытаются двигаться вперед – Череватый

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Логика войны России в Соледаре непонятна, отметил Череватый
Логика войны России в Соледаре непонятна, отметил Череватый
Фото: Поліція Донецької області / Facebook (иллюстративное)﻿

Российские оккупационные войска за сутки 86 раз обстреляли из артиллерии Соледар Донецкой области и окрестности города.

Об этом 10 января в эфире "24 канала" сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Только за эти сутки по Соледару и окрестностям было нанесено 86 обстрелов различными системами артиллерии… Город фактически уничтожен, и сама их логика войны непонятна. Потому что захватывать руины, как перед тем было в Лисичанске или Северодонецке [Луганской области], положив бесчисленное количество своих войск, – это вообще в военном искусстве, а особенно в современном, новейшем военном искусстве XXI века, представляется очень странным", – сказал Череватый.

По его словам, в ходе штурма Соледара оккупанты применяют "системы поражения, РСЗО, ствольную артиллерию", при их поддержке фиксируется продвижение малых групп пехоты.

Российские войска несут "колоссальные потери", но все равно пытаются двигаться вперед, даже небольшое тактическое продвижение подают как "большое достижение", подчеркнул Череватый.

Контекст:

В начале января командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. Замминистра обороны Анна Маляр, в свою очередь, заявила 9 января, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, штурм, Северодонецк, оборона, Лисичанск, Соледар, РСЗО, артиллерия, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, спикер, российские оккупанты, Сергей Череватый
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