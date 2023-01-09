Оккупанты начали новый мощный штурм Соледара, наступают буквально по трупам своих же солдат – Маляр

Враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев.

"Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", – написала Маляр.

Ранее 9 января командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, накануне побывавший в городе, опроверг заявления российских пропагандистов о якобы захвате Соледара, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности, сообщал в Telegram Military Media Center.

"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре", – отметил Сырский.