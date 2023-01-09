Оккупанты начали новый мощный штурм Соледара, наступают буквально по трупам своих же солдат – Маляр

Враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев.
"Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", – написала Маляр.
Ранее 9 января командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, накануне побывавший в городе, опроверг заявления российских пропагандистов о якобы захвате Соледара, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности, сообщал в Telegram Military Media Center.
"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре", – отметил Сырский.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Самая сложная ситуация на фронте сейчас – на участке Соледар – Бахмут – Майорск, сообщил 3 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, по его словам, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска.
Бахмут и Соледар Донецкой области – одно из наиболее кровавых мест на фронте, оба города частично разрушены оккупантами (Соледар в большей степени), рассказал 8 января президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил о перебрасывании дополнительных подразделенийсил обороны в район Бахмута и Соледара.
Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 9 января писал, что Соледар нужен президенту РФ Владимиру Путину, чтобы показать, что мобилизация в РФ якобы позволила переломить ход войны. По информации Бутусова, штурмовые группы россиян "идут вперед до полного уничтожения".
Бахмутское направление самое горячее на всем фронте, на Соледар оккупанты бросили самых профессиональных военных, рассказал 9 января представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.