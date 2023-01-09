Возле Соледара пропали двое иностранных волонтеров – полиция

По данным полиции, около 8.00 6 января британцы Эндрю Бэгшоу и Кристофер Пэрри выехали из Краматорска в Соледар и связь с ними потерялась.
Правоохранители работают над установлением местонахождения пропавших.
Полиция просит граждан предоставить информацию о пропавших без вести, если они где-нибудь будут видеть их.
Издание Newstalk ZB пишет, что пропавший Бэгшоу – новозеландец, родившийся в Великобритании. Он приехал в Украину в апреле и занимался на Донбассе эвакуацией мирных жителей.
Пэрри в ноябре прошлого года давал интервью каналу Sky News. Он говорил, что занимается эвакуацией людей с недавно освобожденных от оккупантов территорий. О своей волонтерской деятельности он также рассказывал в Instagram.
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Последний пост в Instagram Пэрри был опубликован 5 января. В нем он писал о том, как ехал на эвакуацию через Бахмут и стал свидетелем ракетного удара по городу.
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Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Самая сложная ситуация на фронте сейчас – на участке Соледар – Бахмут – Майорск, сообщил 3 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, по его словам, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска.