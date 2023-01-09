Возле Соледара пропали двое иностранных волонтеров – полиция

Бэгшоу и Пэрри 6 января выехали из Краматорска в Соледар и пропали Фото: Newshub / YouTube; christoburg / Instagram

По данным полиции, около 8.00 6 января британцы Эндрю Бэгшоу и Кристофер Пэрри выехали из Краматорска в Соледар и связь с ними потерялась.

Правоохранители работают над установлением местонахождения пропавших.

Полиция просит граждан предоставить информацию о пропавших без вести, если они где-нибудь будут видеть их.

Издание Newstalk ZB пишет, что пропавший Бэгшоу – новозеландец, родившийся в Великобритании. Он приехал в Украину в апреле и занимался на Донбассе эвакуацией мирных жителей.

Пэрри в ноябре прошлого года давал интервью каналу Sky News. Он говорил, что занимается эвакуацией людей с недавно освобожденных от оккупантов территорий. О своей волонтерской деятельности он также рассказывал в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chris Parry (@christoburg)

Последний пост в Instagram Пэрри был опубликован 5 января. В нем он писал о том, как ехал на эвакуацию через Бахмут и стал свидетелем ракетного удара по городу.