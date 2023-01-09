ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Соледара пропали двое иностранных волонтеров – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бэгшоу и Пэрри 6 января выехали из Краматорска в Соледар и пропали
Бэгшоу и Пэрри 6 января выехали из Краматорска в Соледар и пропали
Фото: Newshub / YouTube; christoburg / Instagram

Вечером 7 января в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции (Донецкая область) поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании. Об этом сообщила Нацполиция.

По данным полиции, около 8.00 6 января британцы Эндрю Бэгшоу и Кристофер Пэрри выехали из Краматорска в Соледар и связь с ними потерялась.

Правоохранители работают над установлением местонахождения пропавших.

Полиция просит граждан предоставить информацию о пропавших без вести, если они где-нибудь будут видеть их.

Издание Newstalk ZB пишет, что пропавший Бэгшоу – новозеландец, родившийся в Великобритании. Он приехал в Украину в апреле и занимался на Донбассе эвакуацией мирных жителей.

Пэрри в ноябре прошлого года давал интервью каналу Sky News. Он говорил, что занимается эвакуацией людей с недавно освобожденных от оккупантов территорий. О своей волонтерской деятельности он также рассказывал в Instagram.

Последний пост в Instagram Пэрри был опубликован 5 января. В нем он писал о том, как ехал на эвакуацию через Бахмут и стал свидетелем ракетного удара по городу.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Самая сложная ситуация на фронте сейчас – на участке Соледар – Бахмут – Майорск, сообщил 3 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, по его словам, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, Новая Зеландия, Донецкая область, война, Донбасс, волонтер, Соледар, волонтеры, война России против Украины, Бахмут, исчезновение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года
"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года
Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию
Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины
"Неделя началась неожиданно". Демин заявил, что его заблокировал в сети проживающий в США Яма
"Неделя началась неожиданно". Демин заявил, что его заблокировал в сети проживающий в США Яма
"Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда". Grosu показала проживающего в США брата
"Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда". Grosu показала проживающего в США брата
  "Вафли не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно". Рецепт вафельного торта с шоколадным кремом
  "Вафли не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно". Рецепт вафельного торта с шоколадным кремом
Российский актер Смольянинов назвал население РФ братским народом с украинцами и заявил, что пошел бы воевать против российских оккупантов
Российский актер Смольянинов назвал население РФ братским народом с украинцами и заявил, что пошел бы воевать против российских оккупантов
"Может быть, вы его не знали. Так бывает, к сожалению, с гениями". Умер украинский композитор Сергей Круценко
"Может быть, вы его не знали. Так бывает, к сожалению, с гениями". Умер украинский композитор Сергей Круценко
56-летняя Хайек попрыгала на батуте. Видео
56-летняя Хайек попрыгала на батуте. Видео
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой
  Жена Бебешко Саша Белина исполнила хит Пугачевой "Ты на свете есть" на украинском языке. Видео
  Жена Бебешко Саша Белина исполнила хит Пугачевой "Ты на свете есть" на украинском языке. Видео
"Символ женской красоты Украины", "Шикарная". Никитюк надела гуцульский головной убор
"Символ женской красоты Украины", "Шикарная". Никитюк надела гуцульский головной убор
Экс-супруга Кличко будет участвовать в немецком шоу Let's Dance вместе с дочерью российской модели Ермаковой
Экс-супруга Кличко будет участвовать в немецком шоу Let's Dance вместе с дочерью российской модели Ермаковой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (275508)
2
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (184982)
3
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (177660)
4
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (163564)
5
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (90891)
6
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США (51501)
7
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (49961)
8
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк (34388)
 
 
 
 