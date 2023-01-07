Российские оккупанты обстреляли Бахмут. Два человека погибли, 13 получили ранения

В результате обстрела повреждены и разрушены частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще 13 человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", – говорится в сообщении.

Помимо этого, повреждены и разрушены частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", – отметили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры проводят документирование военных преступлений, совершенных вооруженными силами РФ.