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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли Бахмут. Два человека погибли, 13 получили ранения

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В результате обстрела повреждены и разрушены частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты
В результате обстрела повреждены и разрушены частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты накануне из артиллерии обстреляли Бахмут и Бахмутский район Донецкой области. Об этом 7 января в Telegram сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще 13 человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", – говорится в сообщении.

Помимо этого, повреждены и разрушены частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", – отметили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры проводят документирование военных преступлений, совершенных вооруженными силами РФ.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, артиллерия, жертвы, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, ранение, российские оккупанты
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