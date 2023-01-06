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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Maxar показала на спутниковых снимках, как сейчас выглядит Бахмут

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил 4 января, что Бахмут разрушен более чем на 60%
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил 4 января, что Бахмут разрушен более чем на 60%
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies 5 января опубликовала в Twitter спутниковые снимки Бахмута Донецкой области.

"Город был центром ожесточенных боев между российскими и украинскими силами в течение последних шести месяцев. На снимках видно, что зданиям и инфраструктуре нанесен значительный ущерб", – говорится в сообщении.

Maxar опубликовала два снимка. Первое фото сделано 1 августа 2022 года.

Фото: Maxar Technologies / Twitter
Фото: Maxar Technologies / Twitter

Второй снимок датирован 4 января этого года.

Фото: Maxar Technologies / Twitter
Фото: Maxar Technologies / Twitter

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. 

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил 4 января, что Бахмут разрушен более чем на 60%.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, спутник, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, инфраструктура
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