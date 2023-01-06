Maxar показала на спутниковых снимках, как сейчас выглядит Бахмут

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил 4 января, что Бахмут разрушен более чем на 60% Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Город был центром ожесточенных боев между российскими и украинскими силами в течение последних шести месяцев. На снимках видно, что зданиям и инфраструктуре нанесен значительный ущерб", – говорится в сообщении.

Maxar опубликовала два снимка. Первое фото сделано 1 августа 2022 года.

Фото: Maxar Technologies / Twitter

Второй снимок датирован 4 января этого года.

Фото: Maxar Technologies / Twitter

Война России против Украины. Главное (обновляется)