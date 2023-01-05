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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью обстреляли Курахово, Марьинку, Бахмут, есть погибшие – ОВА

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В результате обстрелов оккупантов погибли и ранены люди, повреждены дома и инфраструктура
В результате обстрелов оккупантов погибли и ранены люди, повреждены дома и инфраструктура
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью и утром 5 января россияне активно обстреливали населенные пункты вдоль линии фронта в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На донецком направлении больше всего пострадало Курахово – город подвергся нескольким обстрелам, повреждены шесть частных домов, два магазина и оборудование на инфраструктурном объекте. Интенсивным обстрелам подверглась и Марьинка, а под утро одиночные прилеты зафиксированы в старой части Авдеевки – без жертв", – написал Кириленко.

На горловском направлении, по его информации, два человека погибли и один ранен – в Бахмуте. В Часовом Яру разрушена многоэтажка, повреждены еще четыре дома и здание больницы. В Соледаре повреждена пятиэтажка.

На лисичанском направлении россияне нанесли ракетный удар из комплекса С-300 по Лиману. Также оккупанты обстреляли Торское и Заречное. 

Кириленко также опубликовал фото разрушений, вызванных обстрелами. 

Накануне, 4 января, по данным Кириленко, оккупанты убили двух мирных жителей в Бахмуте, ранили еще троих – в Бахмуте, Курахово, Соледаре. Всего с начала вторжения в регионе убито 1289 человек, ранено 2813, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.  

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Теги: Донецкая область, Лиман, раненые, Марьинка, Соледар, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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