Россияне ночью обстреляли Курахово, Марьинку, Бахмут, есть погибшие – ОВА

В результате обстрелов оккупантов погибли и ранены люди, повреждены дома и инфраструктура Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"На донецком направлении больше всего пострадало Курахово – город подвергся нескольким обстрелам, повреждены шесть частных домов, два магазина и оборудование на инфраструктурном объекте. Интенсивным обстрелам подверглась и Марьинка, а под утро одиночные прилеты зафиксированы в старой части Авдеевки – без жертв", – написал Кириленко.

На горловском направлении, по его информации, два человека погибли и один ранен – в Бахмуте. В Часовом Яру разрушена многоэтажка, повреждены еще четыре дома и здание больницы. В Соледаре повреждена пятиэтажка.

На лисичанском направлении россияне нанесли ракетный удар из комплекса С-300 по Лиману. Также оккупанты обстреляли Торское и Заречное.

Кириленко также опубликовал фото разрушений, вызванных обстрелами.

Накануне, 4 января, по данным Кириленко, оккупанты убили двух мирных жителей в Бахмуте, ранили еще троих – в Бахмуте, Курахово, Соледаре. Всего с начала вторжения в регионе убито 1289 человек, ранено 2813, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.