Оккупанты обстреляли Курахово – попали в жилой квартал, есть погибший

Также есть повреждения: один снаряд попал в многоэтажный дом. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.
"Вся Донецкая область опасна для гражданских! Сохраните свою жизнь – эвакуируйтесь!" – подчеркнул Кириленко.
Он опубликовал фотографии последствий обстрела.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".