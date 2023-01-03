Оккупанты обстреляли Курахово – попали в жилой квартал, есть погибший

Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Facebook

Также есть повреждения: один снаряд попал в многоэтажный дом. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.

"Вся Донецкая область опасна для гражданских! Сохраните свою жизнь – эвакуируйтесь!" – подчеркнул Кириленко.

Он опубликовал фотографии последствий обстрела.