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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Курахово – попали в жилой квартал, есть погибший

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Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом
Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Facebook

Утром 3 января россияне обстреляли Курахово Донецкой области из артиллерии. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Также есть повреждения: один снаряд попал в многоэтажный дом. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.

"Вся Донецкая область опасна для гражданских! Сохраните свою жизнь – эвакуируйтесь!" – подчеркнул Кириленко.

Он опубликовал фотографии последствий обстрела.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Теги: Донецкая область, раненые, Курахово, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко, российские военные, российские оккупанты
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