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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны 2 января отбили атаки оккупантовв районе 13 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районе 13 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях 2 января. Об этом 3 января сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По данным Генштаба, оккупанты, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в бахмутском направлении.

"Предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливает группировки на Новопавловском направлении за счет переброшенных подразделений с Херсонского направления. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"На других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, одновременно обстреливает позиции наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения", – сообщили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0MRa2LRNNPL1wxxfQd7pbWoqEMdQv4oMwv9qj23YgqeZTeP8EfXq6hfLoAzok8zabl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

31 декабря оккупанты атаковали на бахмутском и лиманском направлениях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, война России против Украины
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