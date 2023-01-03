Силы обороны 2 января отбили атаки оккупантовв районе 13 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля Фото: EPA

По данным Генштаба, оккупанты, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в бахмутском направлении.

"Предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливает группировки на Новопавловском направлении за счет переброшенных подразделений с Херсонского направления. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области; Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"На других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, одновременно обстреливает позиции наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения", – сообщили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)