Россияне обстреливают захваченные населенные пункты в Херсонской области, принуждая их жителей к эвакуации – Генштаб ВСУ

Оккупанты обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселения между населенными пунктами, отметили в Генштабе ВСУ Фото: censor.net (иллюстративное)

Об этом 1 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"С целью дестабилизации гуманитарной ситуации на временно занятых территориях Херсонской области и принуждения местного населения к так называемой добровольной эвакуации российские оккупационные войска обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселения между указанными населенными пунктами", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру 11 деоккупированных населенных пунктов на херсонском направлении.