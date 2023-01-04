Оккупанты ударили по частному сектору Курахово, повреждена теплосеть – Офис президента

Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что оккупанты ударили по частному сектору города.

"Повреждены окна, кровли, фасады частных домов", – написал Тимошенко.

Также, по словам замглавы ОПУ, повреждена теплосеть.

В результате обстрела российскими войсками Курахово пострадавших нет, добавил Тимошенко.

Утром 3 января россияне обстреляли Курахово из артиллерии, один снаряд попал в многоэтажный дом. В ОВА сообщали об одном погибшем, еще два человека получили ранения.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.