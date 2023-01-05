Бахмут разрушен более чем на 60% – Кириленко

"Наши защитники мужественно обороняют Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60% разрушен. И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица – две женщины – погибли", – сказал Кириленко.
Фактически сейчас оккупанты находятся на равнинной опустошенной территории, что также способствует огромным потерям среди личного состава, добавил он.
"Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города", – сказал Кириленко.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января британская разведка.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.