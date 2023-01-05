Бахмут разрушен более чем на 60% – Кириленко

"Наши защитники мужественно обороняют Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60% разрушен. И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица – две женщины – погибли", – сказал Кириленко.

Фактически сейчас оккупанты находятся на равнинной опустошенной территории, что также способствует огромным потерям среди личного состава, добавил он.

"Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города", – сказал Кириленко.