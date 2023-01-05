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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бахмут разрушен более чем на 60% – Кириленко

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Оккупанты уничтожают Бахмут и убивают его жителей
Оккупанты уничтожают Бахмут и убивают его жителей
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

Более 60% Бахмута Донецкой области разрушено в ходе боев при попытках российского наступления на город, которое продолжается уже полгода. Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил 4 января в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "Рада".

"Наши защитники мужественно обороняют Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60% разрушен. И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица – две женщины – погибли", – сказал Кириленко.

Фактически сейчас оккупанты находятся на равнинной опустошенной территории, что также способствует огромным потерям среди личного состава, добавил он.

"Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города", – сказал Кириленко.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. 

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

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