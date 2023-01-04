Оккупанты обстреляли Бахмут из артиллерии и убили двух женщин – полиция

4 января около 12.00 войска РФ ударили по Бахмуту из артиллерии. Один из снарядов попал в дорогу. Осколки смертельно ранили двух пожилых женщин.
В полиции сообщили, что сейчас эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" доставляет тела в морг. В дальнейшем будут устанавливать личности погибших.
"Женщины находились в крайне опасном районе и не имели сил быстро спрятаться от обстрела. Оставаясь под огнем, люди ежесекундно рискуют своей жизнью. Полиция Донецкой области призывает гражданских жителей эвакуироваться в более безопасные места. Уговаривайте своих родных уехать, позвольте нам спасти их", – призвали в полиции.
В ведомстве также опубликовали номер телефона эвакуационный группы "Белый Ангел" на бахмутском направлении: 066-56-15-102.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января британская разведка.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.