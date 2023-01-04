Оккупанты обстреляли Бахмут из артиллерии и убили двух женщин – полиция

4 января около 12.00 войска РФ ударили по Бахмуту из артиллерии. Один из снарядов попал в дорогу. Осколки смертельно ранили двух пожилых женщин.

В полиции сообщили, что сейчас эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" доставляет тела в морг. В дальнейшем будут устанавливать личности погибших.

"Женщины находились в крайне опасном районе и не имели сил быстро спрятаться от обстрела. Оставаясь под огнем, люди ежесекундно рискуют своей жизнью. Полиция Донецкой области призывает гражданских жителей эвакуироваться в более безопасные места. Уговаривайте своих родных уехать, позвольте нам спасти их", – призвали в полиции.

В ведомстве также опубликовали номер телефона эвакуационный группы "Белый Ангел" на бахмутском направлении: 066-56-15-102.