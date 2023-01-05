Зеленский: Каждый день неудач россиян на бахмутском направлении и в целом на Донбассе – существенное ослабление государства-агрессора

"Это хороший результат, и я благодарен за него. Каждый такой результат и каждый день неудач врага на бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи", – сказал Зеленский.

По его словам, оккупанты "постоянно увеличивают свои силы" в Донецкой области.

"Они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину. Если только такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это обеспечить максимально", – отметил Зеленский.

При этом президент добавил, что это "сложная и болезненная задача".

"Но иначе нельзя. Террористы должны проиграть, несмотря на все, что они пытаются сделать для своего усиления", – подчеркнул Зеленский.

Президент в обращении выразил благодарность защитникам "бахмутской крепости", воинам, которые выдерживают давление на соледарском направлении, а также тем бойцам, "которые дают достаточно обнадеживающие новости из Луганской области и некоторых южных районов".