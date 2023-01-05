Зеленский: Каждый день неудач россиян на бахмутском направлении и в целом на Донбассе – существенное ослабление государства-агрессора

"Это хороший результат, и я благодарен за него. Каждый такой результат и каждый день неудач врага на бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали к Новому году – а наши защитники снова демонстрируют успехи", – сказал Зеленский.
По его словам, оккупанты "постоянно увеличивают свои силы" в Донецкой области.
"Они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину. Если только такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это обеспечить максимально", – отметил Зеленский.
При этом президент добавил, что это "сложная и болезненная задача".
"Но иначе нельзя. Террористы должны проиграть, несмотря на все, что они пытаются сделать для своего усиления", – подчеркнул Зеленский.
Президент в обращении выразил благодарность защитникам "бахмутской крепости", воинам, которые выдерживают давление на соледарском направлении, а также тем бойцам, "которые дают достаточно обнадеживающие новости из Луганской области и некоторых южных районов".
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января британская разведка.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.