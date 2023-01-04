На бахмутском направлении пограничники отразили штурм оккупантов и захватили позиции

В ГПСУ рассказали об успехе на фронте Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Российские захватчики под прикрытием артиллерии попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников. Впрочем, штурм провалился. В ходе боя охранники границы уничтожили девять оккупантов, еще около 20 ранили", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях.