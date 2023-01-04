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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На бахмутском направлении пограничники отразили штурм оккупантов и захватили позиции

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В ГПСУ рассказали об успехе на фронте
В ГПСУ рассказали об успехе на фронте
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

На бахмутском направлении пограничники успешно противостояли попытке оккупантов захватить их позицию и после контратаки захватили позиции россиян. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 4 января в Telegram.

"Российские захватчики под прикрытием артиллерии попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников. Впрочем, штурм провалился. В ходе боя охранники границы уничтожили девять оккупантов, еще около 20 ранили", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что взять Бахмут россиянам не удастся. При этом он отметил, что город полностью разрушен.

Теги: пограничники, ГПСУ, Бахмут
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