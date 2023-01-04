Оккупанты на трех направлениях атакуют и еще на одном пытаются улучшить тактическое положение – Генштаб ВСУ

"Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлении и пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении. На новопавловском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, враг "проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр", а также обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На тех же четырех направлениях оккупанты проявляли активность и 3 января.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.