Оккупанты на трех направлениях атакуют и еще на одном пытаются улучшить тактическое положение – Генштаб ВСУ

Украинсике военные рассказали о ситуации на фронте Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлении и пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении. На новопавловском, запорожском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, враг "проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр", а также обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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На тех же четырех направлениях оккупанты проявляли активность и 3 января.