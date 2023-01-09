Бахмутское направление самое горячее на всем фронте, на Соледар оккупанты бросили самых профессиональных военных – ВСУ

По его словам, россияне там потеряли 107 человек убитыми и 123 ранеными. Спикер назвал этот участок самым горячим на фронте. По его словам, именно там враг ведет наиболее агрессивные действия и сконцентрировал наиболее боеспособные подразделения, в том числе частную военную компанию "Вагнер". По его словам, ситуация тяжелая, но она контролируется Вооруженными силами Украины.

Также Череватый сообщил, что если раньше для атак использовали мобилизованных заключенных, то именно под Соледаром россияне уже собрали самых профессиональных военных, которых используют для попыток прорыва украинской обороны.

Также Череватый отметил, что Соледар фактически разрушен, но там все еще есть жители. Власти призывали людей покинуть зону боевых действий и организовывали эвакуацию, но некоторое количество, особенно старшего возраста, отказалось покинуть свои дома.

"В Луганской области враг перегруппировывается, происходит ротация подразделений, в частности, укомплектованных мобилизованными во время так называемой частичной мобилизации. Враг иногда пытается контратаковать наши позиции, в частности за эти сутки в районе населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка, однако был поражен огнем и отброшен назад", – сказал он.

По словам спикера, на луганском направлении интенсивность боевых действий несколько ниже, чем в Донецкой области, но там также идут бои.

"Если нет прямого столкновения с врагом, его системно поражают наши ракетные войска и артиллерия", – добавил он.