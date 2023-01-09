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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бахмутское направление самое горячее на всем фронте, на Соледар оккупанты бросили самых профессиональных военных – ВСУ

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Череватый рассказал о ситуации на фронте на востоке Украины
Череватый рассказал о ситуации на фронте на востоке Украины
Фото: Serhii Cherevatyi / Facebook

За последние сутки на бахмутском направлении враг совершил 281 обстрел, произошло 43 боевых столкновения. Ситуация остается контролируемой украинскими силами, сообщил представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 9 января в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

По его словам, россияне там потеряли 107 человек убитыми и 123 ранеными. Спикер назвал этот участок самым горячим на фронте. По его словам, именно там враг ведет наиболее агрессивные действия и сконцентрировал наиболее боеспособные подразделения, в том числе частную военную компанию "Вагнер". По его словам, ситуация тяжелая, но она контролируется Вооруженными силами Украины.

Также Череватый сообщил, что если раньше для атак использовали мобилизованных заключенных, то именно под Соледаром россияне уже собрали самых профессиональных военных, которых используют для попыток прорыва украинской обороны.

Также Череватый отметил, что Соледар фактически разрушен, но там все еще есть жители. Власти призывали людей покинуть зону боевых действий и организовывали эвакуацию, но некоторое количество, особенно старшего возраста, отказалось покинуть свои дома.

"В Луганской области враг перегруппировывается, происходит ротация подразделений, в частности, укомплектованных мобилизованными во время так называемой частичной мобилизации. Враг иногда пытается контратаковать наши позиции, в частности за эти сутки в районе населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка, однако был поражен огнем и отброшен назад", – сказал он.

По словам спикера, на луганском направлении интенсивность боевых действий несколько ниже, чем в Донецкой области, но там также идут бои.

"Если нет прямого столкновения с врагом, его системно поражают наши ракетные войска и артиллерия", – добавил он.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Самая сложная ситуация на фронте сейчас – на участке Соледар – Бахмут – Майорск, сообщил 3 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, по его словам, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска.

Теги: Донецкая область, Соледар, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Сергей Череватый
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