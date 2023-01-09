Оккупанты наступают на трех направлениях, ВСУ за сутки нанесли 24 удара по районам скопления сил противника – Генштаб

Помимо этого, противник пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении.
За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
За сутки ВСУ сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных беспилотника типа "Орлан-10".
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также российский склад горюче-смазочных материалов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 января сообщил о перебрасывании дополнительных подразделений сил обороны в район Бахмута и Соледара.