Оккупанты наступают на трех направлениях, ВСУ за сутки нанесли 24 удара по районам скопления сил противника – Генштаб

Помимо этого, противник пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении.

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

За сутки ВСУ сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных беспилотника типа "Орлан-10".

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также российский склад горюче-смазочных материалов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)