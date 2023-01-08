В Запорожской области оккупанты расстреляли своих военных, заговоривших о сдаче в плен – Генштаб ВСУ

"Для поддержки военной дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск, действующих на запорожском направлении, противник задействовал подразделения Росгвардии", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, "5 января вблизи населенного пункта Чистополье [Запорожской области] были расстреляны шесть человек, которые выразили позицию о сдаче в плен силам обороны Украины".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.
По состоянию на декабрь на горячую линию проекта "Хочу жить" обратилось 4,6 тыс. россиян, желающих сдаться в плен в Украине.