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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты расстреляли своих военных, заговоривших о сдаче в плен – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, расстреляли шестерых оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, расстреляли шестерых оккупантов
Фото: ЕРА (архив)

На оккупированные территории Украины захватчики направили подразделения Росгвардии для работы с собственными военными. Об этом проинформировал 8 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Для поддержки военной дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск, действующих на запорожском направлении, противник задействовал подразделения Росгвардии", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "5 января вблизи населенного пункта Чистополье [Запорожской области] были расстреляны шесть человек, которые выразили позицию о сдаче в плен силам обороны Украины".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid081fnfTsQVA6d3hp19meQiyF7wJiTWG8BuFpG7SR6sCWygFpY7A3qf3mciHcqWeYSl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

По состоянию на декабрь на горячую линию проекта "Хочу жить" обратилось 4,6 тыс. россиян, желающих сдаться в плен в Украине.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, Запорожская область, плен, война России против Украины, Росгвардия, россияне
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