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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны продвинулись к Кременной на 2,5 км, оккупанты думают о сдаче в плен – Генштаб ВСУ

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Громов рассказал о ситуации в Луганской области
Громов рассказал о ситуации в Луганской области
Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

Украинские военные за последнюю неделю продвинулись до 2,5 км в направлении города Кременная в Луганской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 29 декабря, который транслировало Военное телевидение Украины.

По словам Громова, среди офицерского состава второго армейского корпуса РФ, который дислоцируется в Луганске, ходит информация о "постепенной подготовке оборонительных рубежей вокруг Луганска".

По информации Генштаба, россияне отмечают, что если ВСУ прорвут оборонительные рубежи на уровне Сватово – Кременная и боевые действия перенесутся в Луганск, то значительная часть подразделений оккупантов, особенно мобилизованных, планируют сдаваться в плен.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона (Лисичанск) ВСУ покинули 3 июля.

24 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию". 26 декабря он заявил, что под Кременной идут боевые действия, но город еще не освободили.

27 декабря он отметил, что армия РФ стянула к Кременной большое количество резервов и техники и в значительной степени заминировала этот район. 

Российские оккупанты построили обширную оборонительную линию возле Кременной, так как этот район имеет важное логистическое значение, сообщила 28 декабря британская разведка.

Теги: Луганская область, война России против Украины, Кременная, российские оккупанты, Алексей Громов
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