Силы обороны продвинулись к Кременной на 2,5 км, оккупанты думают о сдаче в плен – Генштаб ВСУ

По словам Громова, среди офицерского состава второго армейского корпуса РФ, который дислоцируется в Луганске, ходит информация о "постепенной подготовке оборонительных рубежей вокруг Луганска".

По информации Генштаба, россияне отмечают, что если ВСУ прорвут оборонительные рубежи на уровне Сватово – Кременная и боевые действия перенесутся в Луганск, то значительная часть подразделений оккупантов, особенно мобилизованных, планируют сдаваться в плен.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона (Лисичанск) ВСУ покинули 3 июля.

24 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию". 26 декабря он заявил, что под Кременной идут боевые действия, но город еще не освободили.

27 декабря он отметил, что армия РФ стянула к Кременной большое количество резервов и техники и в значительной степени заминировала этот район.

Российские оккупанты построили обширную оборонительную линию возле Кременной, так как этот район имеет важное логистическое значение, сообщила 28 декабря британская разведка.