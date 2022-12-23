На горячую линию проекта "Хочу жить" обратилось 4,6 тыс. россиян, желающих сдаться в плен. У проекта появились новые телефоны для связи

Сколько россиян добровольно сдалось в плен в рамках работы проекта "Хочу жить", украинские военные не сообщают Фото: ЕРА (иллюстративное)

Согласно релизу, звонки поступают от:

военнослужащих РФ, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины, и их близких;

военнослужащих РФ, которые находятся в пунктах постоянной дислокации и могут быть привлечены к участию в боевых действиях, и их близких;

потенциальных призывников и их близких;

граждан Украины – жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма, которые принудительно были мобилизованы в российские оккупационные войска, и их близких, а также от украинцев, у которых есть родственники или близкие в РФ.

"Целью проекта является увеличение числа российских военнослужащих, сознательно принимающих решение о сдаче в плен. Важной частью проекта является информирование военнослужащих РФ, а также их родственников о возможности выжить, воспользовавшись государственным проектом "Хочу жить", – говорится в релизе.

Сдавшимся в плен по программе "Хочу жить", согласно сообщению, гарантируют:

соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными;

трехразовое питание;

медицинское обслуживание;

юридическое сопровождение со стороны международных организаций;

регулярную связь с родными;

возможность обмена на военнослужащих Вооруженных сил Украины, находящихся в плену в Российской Федерации;

возможность просить убежище в Украине или других странах Европы.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 сентября информировал о запуске проекта "Хочу жить". Горячая линия проекта работает круглосуточно. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных людей. Ранее было известно о двух номерах для звонков с заявлениями о желании сдаться. Согласно сообщению "Хочу жить", у проекта появились дополнительные номера телефонов.

Для связи через мессенджеры Telegram или WhatsApp можно воспользоваться номерами:

+38-095-688-68-88;

+38-093-688-68-88;

+38-097-688-66-88.

Кроме того, граждане РФ могут звонить также по номеру +38-044-350-89-17 или 688, говорится в инструкции как сдаться в плен, обнародованной в Telegram-канале "Хочу жить". Также для этого моно воспользоваться чат-ботом проекта (он предложит заполнить анкету).