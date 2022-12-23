На горячую линию проекта "Хочу жить" обратилось 4,6 тыс. россиян, желающих сдаться в плен. У проекта появились новые телефоны для связи

Согласно релизу, звонки поступают от:
"Целью проекта является увеличение числа российских военнослужащих, сознательно принимающих решение о сдаче в плен. Важной частью проекта является информирование военнослужащих РФ, а также их родственников о возможности выжить, воспользовавшись государственным проектом "Хочу жить", – говорится в релизе.
Сдавшимся в плен по программе "Хочу жить", согласно сообщению, гарантируют:
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 сентября информировал о запуске проекта "Хочу жить". Горячая линия проекта работает круглосуточно. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных людей. Ранее было известно о двух номерах для звонков с заявлениями о желании сдаться. Согласно сообщению "Хочу жить", у проекта появились дополнительные номера телефонов.
Для связи через мессенджеры Telegram или WhatsApp можно воспользоваться номерами:
Кроме того, граждане РФ могут звонить также по номеру +38-044-350-89-17 или 688, говорится в инструкции как сдаться в плен, обнародованной в Telegram-канале "Хочу жить". Также для этого моно воспользоваться чат-ботом проекта (он предложит заполнить анкету).
Спикер проекта Виталий Матвиенко 20 октября сообщал, что с 18 сентября на горячую линию "Хочу жить" поступило более 3 тыс. обращений. Сколько человек из позвонивших сдалось в плен, спикер не сообщал в целях безопасности.
По словам Матвиенко, алгоритм сдачи в плен состоит из нескольких этапов. Россияне делают предварительный звонок по телефону горячей линии "Хочу жить", заявляя, что не хотят воевать, или оставляют обращение и свои данные в чат-боте проекта в Telegram. Потом сотрудники проекта передают эту информацию украинским спецслужбам и те обеспечивают вывод сдавшихся в плен на безопасную территорию, пояснил он.