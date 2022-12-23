ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

На горячую линию проекта "Хочу жить" обратилось 4,6 тыс. россиян, желающих сдаться в плен. У проекта появились новые телефоны для связи

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Сколько россиян добровольно сдалось в плен в рамках работы проекта "Хочу жить", украинские военные не сообщают
Сколько россиян добровольно сдалось в плен в рамках работы проекта "Хочу жить", украинские военные не сообщают
Фото: ЕРА (иллюстративное)

За время работы государственного проекта "Хочу жить" – единого центра для обращений российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в плен, – поступило 4,6 тыс. обращений. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы проекта.

Согласно релизу, звонки поступают от:

  • военнослужащих РФ, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины, и их близких;
  • военнослужащих РФ, которые находятся в пунктах постоянной дислокации и могут быть привлечены к участию в боевых действиях, и их близких;
  • потенциальных призывников и их близких;
  • граждан Украины – жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма, которые принудительно были мобилизованы в российские оккупационные войска, и их близких, а также от украинцев, у которых есть родственники или близкие в РФ.

"Целью проекта является увеличение числа российских военнослужащих, сознательно принимающих решение о сдаче в плен. Важной частью проекта является информирование военнослужащих РФ, а также их родственников о возможности выжить, воспользовавшись государственным проектом "Хочу жить", – говорится в релизе.

Сдавшимся в плен по программе "Хочу жить", согласно сообщению, гарантируют:

  • соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными;
  • трехразовое питание;
  • медицинское обслуживание;
  • юридическое сопровождение со стороны международных организаций;
  • регулярную связь с родными;
  • возможность обмена на военнослужащих Вооруженных сил Украины, находящихся в плену в Российской Федерации;
  • возможность просить убежище в Украине или других странах Европы. 

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 сентября информировал о запуске проекта "Хочу жить". Горячая линия проекта работает круглосуточно. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных людей. Ранее было известно о двух номерах для звонков с заявлениями о желании сдаться. Согласно сообщению "Хочу жить", у проекта появились дополнительные номера телефонов. 

Для связи через мессенджеры Telegram или WhatsApp можно воспользоваться номерами: 

  • +38-095-688-68-88;
  • +38-093-688-68-88;
  • +38-097-688-66-88.

Кроме того, граждане РФ могут звонить также по номеру +38-044-350-89-17 или 688, говорится в инструкции как сдаться в плен, обнародованной в Telegram-канале "Хочу жить". Также для этого моно воспользоваться чат-ботом проекта (он предложит заполнить анкету).  

Контекст:

Спикер проекта Виталий Матвиенко 20 октября сообщал, что с 18 сентября на горячую линию "Хочу жить" поступило более 3 тыс. обращений. Сколько человек из позвонивших сдалось в плен, спикер не сообщал в целях безопасности. 

По словам Матвиенко, алгоритм сдачи в плен состоит из нескольких этапов. Россияне делают предварительный звонок по телефону горячей линии "Хочу жить", заявляя, что не хотят воевать, или оставляют обращение и свои данные в чат-боте проекта в Telegram. Потом сотрудники проекта передают эту информацию украинским спецслужбам и те обеспечивают вывод сдавшихся в плен на безопасную территорию, пояснил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: телефоны, горячая линия, плен, убежище, война России против Украины, военнослужащий, конвенция, чат-бот, питание
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