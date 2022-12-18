Более 600 украинцев, которые были в российском плену или находятся там, получат по 100 тыс. грн – Минреинтеграции

Из российского плена уже были освобождены более 1300 человек Фото: depositphotos.com

"Минреинтеграции выплатит по 100 тысяч гривен еще 474 освобожденным из российского плена и 173 лицам, незаконно удерживаемым в России", – говорится в сообщении.

Решение об установлении фактов лишения этих граждан свободы в результате российской агрессии приняла комиссия при министерстве.