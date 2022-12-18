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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 600 украинцев, которые были в российском плену или находятся там, получат по 100 тыс. грн – Минреинтеграции

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Из российского плена уже были освобождены более 1300 человек
Из российского плена уже были освобождены более 1300 человек
Фото: depositphotos.com

647 украинцев, которые находились или находятся в российском плену, получат выплаты по 100 тыс. грн. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Минреинтеграции выплатит по 100 тысяч гривен еще 474 освобожденным из российского плена и 173 лицам, незаконно удерживаемым в России", – говорится в сообщении.

Решение об установлении фактов лишения этих граждан свободы в результате российской агрессии приняла комиссия при министерстве.

Контекст:

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что из российского плена удалось освободить 1331 украинского защитника. При этом часто они истощены и находятся в плохом физическом состоянии. Также неоднократно сообщалось, что по отношению к ним применяются пытки.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России передали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: плен, война России против Украины, выплаты, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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