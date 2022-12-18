Более 600 украинцев, которые были в российском плену или находятся там, получат по 100 тыс. грн – Минреинтеграции

"Минреинтеграции выплатит по 100 тысяч гривен еще 474 освобожденным из российского плена и 173 лицам, незаконно удерживаемым в России", – говорится в сообщении.
Решение об установлении фактов лишения этих граждан свободы в результате российской агрессии приняла комиссия при министерстве.
2 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что из российского плена удалось освободить 1331 украинского защитника. При этом часто они истощены и находятся в плохом физическом состоянии. Также неоднократно сообщалось, что по отношению к ним применяются пытки.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России передали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".