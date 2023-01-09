Оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины семь ракетных и 31 авиационный удар – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Существует угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины", – предостерегли в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.