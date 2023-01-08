Войска РФ 7 января 19 раз обстреляли Херсонскую область, есть пострадавший – ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.

"Из-за атак оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов", – написал Янушевич.

Он добавил, что за прошлые сутки в результате российских обстрелов был ранен один житель региона.