Войска РФ 7 января 19 раз обстреляли Херсонскую область, есть пострадавший – ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.
"Из-за атак оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов", – написал Янушевич.
Он добавил, что за прошлые сутки в результате российских обстрелов был ранен один житель региона.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.