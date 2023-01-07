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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 6 января 39 раз обстреляли Херсонскую область. Есть погибший и раненые – глава ОВА

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Янушевич рассказал об обстреле Херсонской области
Янушевич рассказал об обстреле Херсонской области
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 6 января 39 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич 7 января.

Оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.

"Херсон армия России покрывала огнем девять раз – под ударом вражеской армии были жилые кварталы города. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома, на территорию и в здания подразделения пожарно-спасательной части", – говорится в сообщении.

Янушевич сообщил, что в результате обстрелов 6 января в области погиб один человек (спасатель), еще семь жителей области получили ранения разной степени тяжести.

Контекст:

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Ярослав Янушевич
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