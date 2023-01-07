Оккупанты 6 января 39 раз обстреляли Херсонскую область. Есть погибший и раненые – глава ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.

"Херсон армия России покрывала огнем девять раз – под ударом вражеской армии были жилые кварталы города. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома, на территорию и в здания подразделения пожарно-спасательной части", – говорится в сообщении.

Янушевич сообщил, что в результате обстрелов 6 января в области погиб один человек (спасатель), еще семь жителей области получили ранения разной степени тяжести.