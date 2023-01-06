ВСУ ударили по пункту дислокации оккупантов возле админграницы с Крымом – Генштаб

Об этом 6 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области, – говорится в сообщении. – Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих".
Информация о ликвидированных российских захватчиках уточняется, добавили в Генштабе ВСУ.
Об ударе ВСУ по базе оккупантов в Гавриловке (Каланчакский район Херсонской области) вечером 5 января в Telegram сообщал украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко.
"Сообщают о десятках погибших, в том числе офицеров", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 6 января, общие потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли около 110 250 военнослужащих.