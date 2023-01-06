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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ударили по пункту дислокации оккупантов возле админграницы с Крымом – Генштаб

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В больницы Херсонской области привезли до 100 раненых оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
В больницы Херсонской области привезли до 100 раненых оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Российские оккупационные войска понесли потери среди личного состава на юге Херсонской области возле административной границы с временно оккупированным Крымом.

Об этом 6 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области, – говорится в сообщении. – Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих".

Информация о ликвидированных российских захватчиках уточняется, добавили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid023e5g1wZFrzQkxy3FASfLM4fsnroCrpjbiU94yqpuUHsUYfTznHUpEeDWmQo5E6j5l

Об ударе ВСУ по базе оккупантов в Гавриловке (Каланчакский район Херсонской области) вечером 5 января в Telegram сообщал украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко.

"Сообщают о десятках погибших, в том числе офицеров", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 6 января, общие потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли около 110 250 военнослужащих.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, раненые, Андрей Цаплиенко, журналисты, ВСУ, война России против Украины, больницы, погибшие, потери армии России, российские оккупанты
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