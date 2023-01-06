ВСУ ударили по пункту дислокации оккупантов возле админграницы с Крымом – Генштаб

В больницы Херсонской области привезли до 100 раненых оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Об этом 6 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области, – говорится в сообщении. – Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих".

Информация о ликвидированных российских захватчиках уточняется, добавили в Генштабе ВСУ.

Об ударе ВСУ по базе оккупантов в Гавриловке (Каланчакский район Херсонской области) вечером 5 января в Telegram сообщал украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко.

"Сообщают о десятках погибших, в том числе офицеров", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)