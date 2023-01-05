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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ ограничивают массовый выезд из страны мужчин призывного возраста перед очередной волной мобилизации – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ не исключили полный запрет на пересечение госграницы мужчинам призывного возраста в РФ
В Генштабе ВСУ не исключили полный запрет на пересечение госграницы мужчинам призывного возраста в РФ
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты продолжают осуществлять мероприятия по мобилизации для поддержки наступательного потенциала и пополнения потерь в войне против Украины.

Об этом 5 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Военно-политическое руководство Российской Федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года, – говорится в сообщении. – Не исключается полный запрет на пересечение государственной границы мужчинам призывного возраста".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cbuyRqCwVVzRZ7s8CKeiZMmehGFvGsnG29rzzzACBhkJHarwW1Y5ciRMgrhBZZdLl

По данным Генштаба ВСУ на утро 5 января, общее число потерь РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигло приблизительно 109 720 военнослужащих.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам Путина, только 77 тыс. несут службу на передовой.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов называл дату начала новой волны мобилизации в РФ – 5 января.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, граница, мобилизация, запрет, война России против Украины, мужчины, потери армии России, российские оккупанты
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