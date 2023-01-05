В РФ ограничивают массовый выезд из страны мужчин призывного возраста перед очередной волной мобилизации – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ не исключили полный запрет на пересечение госграницы мужчинам призывного возраста в РФ Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 5 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Военно-политическое руководство Российской Федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года, – говорится в сообщении. – Не исключается полный запрет на пересечение государственной границы мужчинам призывного возраста".

По данным Генштаба ВСУ на утро 5 января, общее число потерь РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигло приблизительно 109 720 военнослужащих.