В Крыму РФ требует отчислять студентов с задолженностями, чтобы их мобилизовать – Центр национального сопротивления

В ЦНС отмечают, что обычно студенты сдают долги до начала новой сессии. Однако вузы получили указание отчислять всех по малейшему основанию, поскольку обучение в университете дает отсрочку от мобилизации.
Российская Федерация планирует новую волну мобилизации, которая коснется и жителей захваченных территорий. Пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ России и изоляции страны, говорится в сообщении.
В то же время будут усилены мобилизационные мероприятия. Призывать планируют владельцев российских паспортов, в том числе на оккупированных территориях Украины, предупредили в ЦНС.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам Путина, только 77 тыс. несут службу на передовой.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов называл дату начала новой волны мобилизации в РФ – 5 января.
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки и обучения, и говорили о проблемах со снабжением. В случае продолжения мобилизации в РФ качество ее второй волны будет на порядок ниже, чем в случае с первой волной, заявил 3 января пресс-секретарь сил обороны Эстонии Таави Лаасик.