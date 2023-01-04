В Крыму РФ требует отчислять студентов с задолженностями, чтобы их мобилизовать – Центр национального сопротивления

В ЦНС отмечают, что обычно студенты сдают долги до начала новой сессии. Однако вузы получили указание отчислять всех по малейшему основанию, поскольку обучение в университете дает отсрочку от мобилизации.

Российская Федерация планирует новую волну мобилизации, которая коснется и жителей захваченных территорий. Пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ России и изоляции страны, говорится в сообщении.

В то же время будут усилены мобилизационные мероприятия. Призывать планируют владельцев российских паспортов, в том числе на оккупированных территориях Украины, предупредили в ЦНС.