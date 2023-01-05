Украинские военные за сутки уничтожили более 800 оккупантов, самолет и вертолет – Генштаб ВСУ

За последние сутки число ликвидированных российских оккупантов, по данным Генштаба, выросло на 810.

Другие потери армии России составили:

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.