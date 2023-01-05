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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация за сутки нанесла 25 ударов по врагу, ракетчики уничтожили два склада с боеприпасами – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ рассказали об огневых поражениях, нанесенных врагу
В Генштабе ВСУ рассказали об огневых поражениях, нанесенных врагу
Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого / Facebook

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также пять ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 5 января.

Кроме того, воины ракетных войск и артиллерии сил обороны произвели огневое поражение трех пунктов управления, четырех районов сосредоточения живой силы и военной техники и двух складов боеприпасов россиян.

За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск ВС ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10", добавили в Генштабе.

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Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 4 января, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года уничтожили уже около 108 910 российских оккупантов. Кроме того, украинские военные сбили 283 самолета, 270 вертолетов и 1842 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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