Украинская авиация за сутки нанесла 25 ударов по врагу, ракетчики уничтожили два склада с боеприпасами – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали об огневых поражениях, нанесенных врагу Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого / Facebook

Кроме того, воины ракетных войск и артиллерии сил обороны произвели огневое поражение трех пунктов управления, четырех районов сосредоточения живой силы и военной техники и двух складов боеприпасов россиян.

За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск ВС ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10", добавили в Генштабе.





