Украинская авиация за сутки нанесла 25 ударов по врагу, ракетчики уничтожили два склада с боеприпасами – Генштаб ВСУ

Кроме того, воины ракетных войск и артиллерии сил обороны произвели огневое поражение трех пунктов управления, четырех районов сосредоточения живой силы и военной техники и двух складов боеприпасов россиян.
За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск ВС ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10", добавили в Генштабе.
По данным Генштаба ВСУ на 4 января, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года уничтожили уже около 108 910 российских оккупантов. Кроме того, украинские военные сбили 283 самолета, 270 вертолетов и 1842 БПЛА оперативно-тактического уровня.