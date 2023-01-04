Россия ставит местом гибели своих солдат Белгород, чтобы не платить компенсации – ГУР МО

По его словам, причина в том, что кремлевскому режиму приходится экономить на выплатах семьям погибших оккупантов. Это не единичные случаи, когда оккупанты жалуются на отсутствие выплат, в том числе за ранения.
"Экономические проблемы – это проблемы, которые уже в новом году будут активно испытывать все россияне. Действительно, денег у Путина на войну становится меньше", – сказал Юсов.
По его словам, и силы обороны Украины, и международная санкционная политика работают в одном направлении – остановить войну и ослабить армию государства-агрессора.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 4 января с начала полномасштабного вторжения РФ общее число потерь живой силы оккупантов достигло порядка 108 910 военнослужащих.