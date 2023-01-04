Россия ставит местом гибели своих солдат Белгород, чтобы не платить компенсации – ГУР МО

По его словам, причина в том, что кремлевскому режиму приходится экономить на выплатах семьям погибших оккупантов. Это не единичные случаи, когда оккупанты жалуются на отсутствие выплат, в том числе за ранения.

"Экономические проблемы – это проблемы, которые уже в новом году будут активно испытывать все россияне. Действительно, денег у Путина на войну становится меньше", – сказал Юсов.

По его словам, и силы обороны Украины, и международная санкционная политика работают в одном направлении – остановить войну и ослабить армию государства-агрессора.