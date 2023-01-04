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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР МО заявили, что у России осталось 60 "Калибров" при возможностях производства не более 20 таких ракет в месяц

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Запасы крылатых ракет у России по всем позициям опустились ниже критического уровня, говорит Скибицкий
Запасы крылатых ракет у России по всем позициям опустились ниже критического уровня, говорит Скибицкий
Фото: mediacenter.org.ua

Российские оккупанты способны производить не более 50 крылатых ракет в месяц, в том числе около 30 ракет Х-101 и от 15 до 20 "Калибров". Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 4 января, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий.

"По нашим оценкам, они сейчас могут производить примерно 30 единиц Х-101 в месяц. Если говорить о "Калибрах", то мы считаем 15–20 штук в месяц", – уточнил Скибицкий.

Учитывая интенсивность атак на Украину, РФ испытывает проблемы с пополнением запасов, отметил представитель ГУР МО.

"Потому что морского базирования крылатых ракет "Калибр" у них есть примерно 60 и производят, как я сказал, их не очень много – максимум 20 в месяц. И им же нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, и объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, изготовленных в 2022 году, в частности в третьем квартале. Это говорит о том, что они сразу после производства идут в войска", – объяснил он.

Скибицкий добавил, что Россия уже начала использовать ракеты из стратегического запаса, который составляет 30%. Это говорит о том, что у врага есть проблемы с пополнением арсенала.

"Они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: по "Искандерам", по "Калибрам", по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них проблемный вопрос – пополнение своих запасов", – сказал представитель ГУР.

 

Контекст:

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов 26 декабря прогнозировал, что ракет у РФ осталось на два-три массированных удара.

Россия продолжает производить ракеты типа "Искандер", "Калибр" и Х-101, но не такими темпами, чтобы часто осуществлять массированные атаки, заявил 26 декабря спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Теги: Россия, Украина, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Вадим Скибицкий, ракета, интервью, ГУР Минобороны Украины, крылатая ракета, российские оккупанты
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