В ГУР МО заявили, что у России осталось 60 "Калибров" при возможностях производства не более 20 таких ракет в месяц

"По нашим оценкам, они сейчас могут производить примерно 30 единиц Х-101 в месяц. Если говорить о "Калибрах", то мы считаем 15–20 штук в месяц", – уточнил Скибицкий.
Учитывая интенсивность атак на Украину, РФ испытывает проблемы с пополнением запасов, отметил представитель ГУР МО.
"Потому что морского базирования крылатых ракет "Калибр" у них есть примерно 60 и производят, как я сказал, их не очень много – максимум 20 в месяц. И им же нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, и объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, изготовленных в 2022 году, в частности в третьем квартале. Это говорит о том, что они сразу после производства идут в войска", – объяснил он.
Скибицкий добавил, что Россия уже начала использовать ракеты из стратегического запаса, который составляет 30%. Это говорит о том, что у врага есть проблемы с пополнением арсенала.
"Они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: по "Искандерам", по "Калибрам", по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них проблемный вопрос – пополнение своих запасов", – сказал представитель ГУР.
По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов 26 декабря прогнозировал, что ракет у РФ осталось на два-три массированных удара.
Россия продолжает производить ракеты типа "Искандер", "Калибр" и Х-101, но не такими темпами, чтобы часто осуществлять массированные атаки, заявил 26 декабря спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.