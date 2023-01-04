В ГУР МО заявили, что у России осталось 60 "Калибров" при возможностях производства не более 20 таких ракет в месяц

Запасы крылатых ракет у России по всем позициям опустились ниже критического уровня, говорит Скибицкий Фото: mediacenter.org.ua

"По нашим оценкам, они сейчас могут производить примерно 30 единиц Х-101 в месяц. Если говорить о "Калибрах", то мы считаем 15–20 штук в месяц", – уточнил Скибицкий.

Учитывая интенсивность атак на Украину, РФ испытывает проблемы с пополнением запасов, отметил представитель ГУР МО.

"Потому что морского базирования крылатых ракет "Калибр" у них есть примерно 60 и производят, как я сказал, их не очень много – максимум 20 в месяц. И им же нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, и объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, изготовленных в 2022 году, в частности в третьем квартале. Это говорит о том, что они сразу после производства идут в войска", – объяснил он.

Скибицкий добавил, что Россия уже начала использовать ракеты из стратегического запаса, который составляет 30%. Это говорит о том, что у врага есть проблемы с пополнением арсенала.

"Они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: по "Искандерам", по "Калибрам", по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них проблемный вопрос – пополнение своих запасов", – сказал представитель ГУР.