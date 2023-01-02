Россия сменила тактику обстрелов Украины – разведка

Об этом 1 января в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована в YouTube ТСН, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"Они начали комбинировать, изменяя тактику применения... Это и БПЛА в том числе иранского производства, это крылатые ракеты более точные, это крылатые ракеты старого типа. Например, в последний раз они использовали Х-22 – это старая советская ракета. Активно начали применять в качестве ракет по наземным целям переработанные [ракеты] с ЗРК С-300. Таким образом… они применяют весь спектр того вооружения, которые у них есть по состоянию на сегодняшний день", – сообщил Скибицкий.
По его словам, у РФ сейчас в дефиците баллистические ракеты "Искандер", близятся к окончанию запасы "Калибров", также уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555.
В то же время, несмотря на уменьшение объемов, производство ракет в России не прекращается, добавил представитель украинской разведки.
Кроме того, продолжил Скибицкий, оккупанты начали испытывать дефицит РСЗО.
"Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО "Смерч", "Ураган"… и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. Главное управление разведки постоянно фиксирует меры России по пополнению именно этими боеприпасами из других стран... Большое количество они завезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", – отметил представитель ГУР.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел днем 31 декабря, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.
В ночь на 1 января РФ атаковала Украину БПЛА, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО). В ночь на 2 января украинская ПВО сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают Воздушные силы ВСУ.