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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия сменила тактику обстрелов Украины – разведка

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Оккупанты применяют для обстрелов территории Украины весь спектр вооружения, которые у них есть, отметил Скибицкий
Оккупанты применяют для обстрелов территории Украины весь спектр вооружения, которые у них есть, отметил Скибицкий
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Российские оккупанты начали менять тактику обстрелов территории Украины.

Об этом 1 января в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована в YouTube ТСН, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Они начали комбинировать, изменяя тактику применения... Это и БПЛА в том числе иранского производства, это крылатые ракеты более точные, это крылатые ракеты старого типа. Например, в последний раз они использовали Х-22 – это старая советская ракета. Активно начали применять в качестве ракет по наземным целям переработанные [ракеты] с ЗРК С-300. Таким образом… они применяют весь спектр того вооружения, которые у них есть по состоянию на сегодняшний день", – сообщил Скибицкий.

По его словам, у РФ сейчас в дефиците баллистические ракеты "Искандер", близятся к окончанию запасы "Калибров", также уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555.

В то же время, несмотря на уменьшение объемов, производство ракет в России не прекращается, добавил представитель украинской разведки.

Кроме того, продолжил Скибицкий, оккупанты начали испытывать дефицит РСЗО.

"Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО "Смерч", "Ураган"… и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. Главное управление разведки постоянно фиксирует меры России по пополнению именно этими боеприпасами из других стран... Большое количество они завезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", – отметил представитель ГУР.

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел днем 31 декабря, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.

В ночь на 1 января РФ атаковала Украину БПЛА, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО). В ночь на 2 января украинская ПВО сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают Воздушные силы ВСУ.

Теги: Россия, Украина, дефицит, вооружение, разведка, ПВО, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, РСЗО Смерч, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Вадим Скибицкий, инфраструктура, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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