Россия сменила тактику обстрелов Украины – разведка

Оккупанты применяют для обстрелов территории Украины весь спектр вооружения, которые у них есть, отметил Скибицкий Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

Об этом 1 января в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована в YouTube ТСН, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Они начали комбинировать, изменяя тактику применения... Это и БПЛА в том числе иранского производства, это крылатые ракеты более точные, это крылатые ракеты старого типа. Например, в последний раз они использовали Х-22 – это старая советская ракета. Активно начали применять в качестве ракет по наземным целям переработанные [ракеты] с ЗРК С-300. Таким образом… они применяют весь спектр того вооружения, которые у них есть по состоянию на сегодняшний день", – сообщил Скибицкий.

По его словам, у РФ сейчас в дефиците баллистические ракеты "Искандер", близятся к окончанию запасы "Калибров", также уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555.

В то же время, несмотря на уменьшение объемов, производство ракет в России не прекращается, добавил представитель украинской разведки.

Кроме того, продолжил Скибицкий, оккупанты начали испытывать дефицит РСЗО.

"Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО "Смерч", "Ураган"… и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. Главное управление разведки постоянно фиксирует меры России по пополнению именно этими боеприпасами из других стран... Большое количество они завезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", – отметил представитель ГУР.