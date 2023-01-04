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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разведка фиксирует признаки подготовки оккупантов к новому ракетному удару – ГУР МО

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ГУР МО отмечает подготовку самолетов и тренировки российских экипажей оккупантов перед следующим ракетным ударом по территории Украины
ГУР МО отмечает подготовку самолетов и тренировки российских экипажей оккупантов перед следующим ракетным ударом по территории Украины
Фото: ru.wikipedia.org

В ходе следующих массированных ракетных атак российские оккупанты будут применять новую тактику, комбинируя остатки всех своих ресурсов. Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 4 января, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий.

Представитель ГУР МО не стал прогнозировать дату следующей атаки оккупантов, указав, что в разведке уже фиксируют признаки подготовки россиян.

"Это будет зависеть от того, сколько они будут применять ракет, сколько на сегодняшний день у них готово. Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу", – сказал Скибицкий.

Он обратил внимание на то, что "подготовка – это сложный процесс".

"Это выбор целей, проведение разведки, доразведки, это подготовка ракет, экипажей, самолетов, которые будут производить удар, и другие вопросы, связанные с координацией. Ведь используются еще беспилотники для ведения разведки, боевые самолеты-носители. А после нанесения ударов снова нужно провести доразведку, уточнить результаты и так далее. Поэтому неделя-две – это средний интервал между использованием ракетного вооружения. Статистика говорит об этом", – пояснил Скибицкий.

Россияне, по прогнозу представителя ГУР МО, сейчас будут пытаться применить новые подходы.

"Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22 [которых осталось около 160 пригодных к использованию единиц], и С-300 – особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе. Вы видите, как два дня подряд россияне их активно использовали. Сейчас они готовят ракеты для следующего массированного удара", – полагает он.

Также представитель ГУР МО уточнил прогнозы разведки относительно оставшихся у оккупантов ракет "на два-три удара".

"Когда мы говорим о возможности двух-трех ударов, мы имеем в виду, что будет примерно 80 ракет во время атаки, а может быть, и больше. К примеру, 31 декабря агрессор применил только 20 крылатых ракет, хотя перед этим применяли примерно 70 или даже больше. Поэтому, говоря о двух-трех ударах, мы имеем в виду именно массированную атаку", – подчеркнул Скибицкий.

Речь при подсчете, добавил он, идет о Х-101, Х-555 и "Калибрах".

"Есть еще отдельно "Искандеры", то есть баллистические ракеты, но их мы не принимаем в расчет. Х-101, Х-555 и "Калибры" – это высокоточные ракеты, которые могут применяться на большую дальность. Потому что, например, эффективный радиус применения у Х-22 – 350 километров. Соответственно, они их применяют, но не очень много", – подытожил представитель ГУР МО.

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел днем 31 декабря, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.

Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают Воздушные силы ВСУ. 1-го и 2 января силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в ВС ВСУ.

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