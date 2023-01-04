Разведка фиксирует признаки подготовки оккупантов к новому ракетному удару – ГУР МО

Представитель ГУР МО не стал прогнозировать дату следующей атаки оккупантов, указав, что в разведке уже фиксируют признаки подготовки россиян.

"Это будет зависеть от того, сколько они будут применять ракет, сколько на сегодняшний день у них готово. Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу", – сказал Скибицкий.

Он обратил внимание на то, что "подготовка – это сложный процесс".

"Это выбор целей, проведение разведки, доразведки, это подготовка ракет, экипажей, самолетов, которые будут производить удар, и другие вопросы, связанные с координацией. Ведь используются еще беспилотники для ведения разведки, боевые самолеты-носители. А после нанесения ударов снова нужно провести доразведку, уточнить результаты и так далее. Поэтому неделя-две – это средний интервал между использованием ракетного вооружения. Статистика говорит об этом", – пояснил Скибицкий.

Россияне, по прогнозу представителя ГУР МО, сейчас будут пытаться применить новые подходы.

"Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22 [которых осталось около 160 пригодных к использованию единиц], и С-300 – особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе. Вы видите, как два дня подряд россияне их активно использовали. Сейчас они готовят ракеты для следующего массированного удара", – полагает он.

Также представитель ГУР МО уточнил прогнозы разведки относительно оставшихся у оккупантов ракет "на два-три удара".

"Когда мы говорим о возможности двух-трех ударов, мы имеем в виду, что будет примерно 80 ракет во время атаки, а может быть, и больше. К примеру, 31 декабря агрессор применил только 20 крылатых ракет, хотя перед этим применяли примерно 70 или даже больше. Поэтому, говоря о двух-трех ударах, мы имеем в виду именно массированную атаку", – подчеркнул Скибицкий.

Речь при подсчете, добавил он, идет о Х-101, Х-555 и "Калибрах".

"Есть еще отдельно "Искандеры", то есть баллистические ракеты, но их мы не принимаем в расчет. Х-101, Х-555 и "Калибры" – это высокоточные ракеты, которые могут применяться на большую дальность. Потому что, например, эффективный радиус применения у Х-22 – 350 километров. Соответственно, они их применяют, но не очень много", – подытожил представитель ГУР МО.