"Если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир". В ГУР МО рассказали, для чего РФ нужны "Кинжалы"

"Во-первых, это новый вид вооружения. Есть у них проблема с самолетами-носителями – МиГ-31. Мы же видели инцидент, произошедший в Беларуси, – у одного из них загорелся двигатель. Кроме того, "Кинжалов" у них не так уж и много. Если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир", – рассказал он.
Россияне, по мнению представителя ГУР МО, сейчас используют "Кинжалы" "для демонстрации и запугивания", делая акцент на том, что "у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить".
"Соответственно, этим они поддерживают напряжение насчет возможности применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран", – подытожил Скибицкий.
Россия разместила в Беларуси три самолета МиГ-31К (один из которых вышел из строя в результате возгорания), способные нести ракеты "Кинжалы". При их взлете на всей территории Украины объявляется воздушная тревога.
Гиперзвуковые ракеты перемещаются со скоростью 5 Махов (6 тыс. км/час) или выше, поэтому их трудно обнаружить системам противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться по гораздо более низкой траектории, способны маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.
Известно, что разработкой гиперзвуковых ракет занимаются США, Россия, Китай, КНДР, Франция и Япония. Кроме того, Австралия подписала соглашения о совместных проектах в этой области с США. Соединенные Штаты также заявляли о планах создать систему спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. США в октябре 2022-го провели очередные испытания компонентов гиперзвукового оружия.
1 марта 2018 годя во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что среди прочего российского вооружения, которому "аналогов нет", уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал". Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.
Российские ракеты Х-47 "Кинжал" по своей сути не являются гиперзвуковым оружием, которое разрабатывается на основе совсем другой концепции. А "Кинжал" – это "Искандер" воздушного базирования, рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман военный аналитик, офицер запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин.
Официальные лица США подтвердили американскому каналу CNN, что Россия в 2022 году после полномасштабного вторжения запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что с 24 февраля зафиксировано лишь несколько случаев использования оккупантами "Кинжалов", их применяют только по очень важным целям.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на 22 ноября у российской армии оставалось 43 "Кинжала", 16 таких ракет было использовано во время войны в Украине.