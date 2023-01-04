"Если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир". В ГУР МО рассказали, для чего РФ нужны "Кинжалы"

"Кинжалы" Россия применяла лишь несколько раз в ходе войны против Украины Фото: EPA

"Во-первых, это новый вид вооружения. Есть у них проблема с самолетами-носителями – МиГ-31. Мы же видели инцидент, произошедший в Беларуси, – у одного из них загорелся двигатель. Кроме того, "Кинжалов" у них не так уж и много. Если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир", – рассказал он.

Россияне, по мнению представителя ГУР МО, сейчас используют "Кинжалы" "для демонстрации и запугивания", делая акцент на том, что "у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить".

"Соответственно, этим они поддерживают напряжение насчет возможности применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран", – подытожил Скибицкий.

Россия разместила в Беларуси три самолета МиГ-31К (один из которых вышел из строя в результате возгорания), способные нести ракеты "Кинжалы". При их взлете на всей территории Украины объявляется воздушная тревога.