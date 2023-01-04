В ГУР МО заявили, что Россия ждет очередную партию беспилотников из Ирана и назвали количество уже использованных оккупантами дронов-камикадзе

Оккупанты запускают много дронов, чтобы хотя бы часть прорвала ПВО и достигла цели, объяснил Скибицкий Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

"У них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов. По контракту предусмотрено 1750", – заметил представитель ГУР МО

Он подчеркнул, что оккупантам требуется время для доставки и подготовки каждой новой партии барражирующих боеприпасов.

"В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз" – сказал Скибицкий.

Комментируя российскую тактику запуска дронов-камикадзе "роями", он отметил, что массированное применение дронов направлено на попытку прорыва украинской системы ПВО, чтобы попасть в намеченные объекты. По его словам, если запускать малое количество (5-10 беспилотников), россияне не смогут достигнуть такого эффекта.

Представитель ГУР МО Украины добавил, что россияне используют разные высоты и разные направления для обхода противовоздушной обороны, а также меняют районы запуска дронов.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщал 23 декабря в интервью The New York Times, что Иран продал России уже около 1700 беспилотников (не уточняя, какое количество из них уже поставлено). Из них, по словам Буданова, РФ на тот момент выпустила по Украине около 540 дронов для тактических ударов вдоль линии фронта и по энергетической инфраструктуре.