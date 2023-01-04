В ГУР МО заявили, что Россия ждет очередную партию беспилотников из Ирана и назвали количество уже использованных оккупантами дронов-камикадзе

"У них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов. По контракту предусмотрено 1750", – заметил представитель ГУР МО
Он подчеркнул, что оккупантам требуется время для доставки и подготовки каждой новой партии барражирующих боеприпасов.
"В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз" – сказал Скибицкий.
Комментируя российскую тактику запуска дронов-камикадзе "роями", он отметил, что массированное применение дронов направлено на попытку прорыва украинской системы ПВО, чтобы попасть в намеченные объекты. По его словам, если запускать малое количество (5-10 беспилотников), россияне не смогут достигнуть такого эффекта.
Представитель ГУР МО Украины добавил, что россияне используют разные высоты и разные направления для обхода противовоздушной обороны, а также меняют районы запуска дронов.
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщал 23 декабря в интервью The New York Times, что Иран продал России уже около 1700 беспилотников (не уточняя, какое количество из них уже поставлено). Из них, по словам Буданова, РФ на тот момент выпустила по Украине около 540 дронов для тактических ударов вдоль линии фронта и по энергетической инфраструктуре.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/31 с начала их использования. Всего с 7 декабря ВСУ сбили около 70 дронов Shahed. С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.
По данным главы объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, на 22 декабря, реально в наличии у оккупантов осталось менее 200 дронов-камикадзе.
По информации Игната, с 11 сентября по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов (и около 420 ракет).
1-го и 2 января силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в Воздушных силах ВСУ.