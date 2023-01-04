РФ стягивает на север Крыма новые военные подразделения для удержания оккупированных территорий – ГУР

По его словам, в этом заключалась их идея захвата Донецкой области и побережья Азовского моря. Также в планах россиян было отрезать Украину от Черного моря, отметил он.
"Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории", – отметил Черняк.
Он добавил, что оккупанты стягивают на север Крыма новые воинские части и продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и во временно оккупированной Херсонской области.
"Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", – сказал Черняк.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Тем не менее россияне захватили почти всю Луганскую область, а также части Донецкой, Херсонской, Запорожской областей.
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.