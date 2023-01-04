РФ стягивает на север Крыма новые военные подразделения для удержания оккупированных территорий – ГУР

Украинские военные не дают оккупантам реализовать их планы, отметили в ГУР Фото: EPA

По его словам, в этом заключалась их идея захвата Донецкой области и побережья Азовского моря. Также в планах россиян было отрезать Украину от Черного моря, отметил он.

"Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории", – отметил Черняк.

Он добавил, что оккупанты стягивают на север Крыма новые воинские части и продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и во временно оккупированной Херсонской области.

"Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", – сказал Черняк.