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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ стягивает на север Крыма новые военные подразделения для удержания оккупированных территорий – ГУР

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Украинские военные не дают оккупантам реализовать их планы, отметили в ГУР
Украинские военные не дают оккупантам реализовать их планы, отметили в ГУР
Фото: EPA

Россияне сейчас прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил "Укринформу" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк 4 января.

По его словам, в этом заключалась их идея захвата Донецкой области и побережья Азовского моря. Также в планах россиян было отрезать Украину от Черного моря, отметил он.

"Но страна-оккупант не смогла реализовать никакие планы в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории", – отметил Черняк.

Он добавил, что оккупанты стягивают на север Крыма новые воинские части и продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и во временно оккупированной Херсонской области.

"Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", – сказал Черняк.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Тем не менее россияне захватили почти всю Луганскую область, а также части Донецкой, Херсонской, Запорожской областей.

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Крым, Донецкая область, Черное море, Херсонская область, Азовское море, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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