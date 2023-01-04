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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли удар по оккупантам в районе Токмака, потери составили около 80 человек – Генштаб

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Удары по оккупантам наносили в том числе ракетами
Удары по оккупантам наносили в том числе ракетами
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки украинская армия нанесла 25 ударов по российским военным целям на территории Украины. Об этом 4 января проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Наша авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны произвели огневое поражение пункта управления, двух районов сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

Также Генштаб украинской армии рассказал об ударе, нанесенном накануне.

"Относительно потерь врага. Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dS5KoyQT4gYyppNZPt94Y8VRe1TVrgfGBagnuQ82vZe3pRjptS9xKWB4xxtULpkql

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее Генштаб ВСУ сообщал о результативном ударе по оккупантам в Токмаке 2 января.

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 4 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 108 910 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, авиация, Запорожская область, раненые, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери армии России, погибшие российские военные, Токмак
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