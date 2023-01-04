ВСУ нанесли удар по оккупантам в районе Токмака, потери составили около 80 человек – Генштаб

"Наша авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны произвели огневое поражение пункта управления, двух районов сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов врага", – говорится в сообщении.
Также Генштаб украинской армии рассказал об ударе, нанесенном накануне.
"Относительно потерь врага. Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее Генштаб ВСУ сообщал о результативном ударе по оккупантам в Токмаке 2 января.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 4 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 108 910 человек личного состава.