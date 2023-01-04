ВСУ нанесли удар по оккупантам в районе Токмака, потери составили около 80 человек – Генштаб

Удары по оккупантам наносили в том числе ракетами Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Наша авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны произвели огневое поражение пункта управления, двух районов сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

Также Генштаб украинской армии рассказал об ударе, нанесенном накануне.

"Относительно потерь врага. Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми", – объяснили в ВСУ.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщал о результативном ударе по оккупантам в Токмаке 2 января.

