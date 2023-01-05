ВСУ за пять часов уничтожили штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА россиян на восточном направлении – Воздушные силы

Об этом в Facebook в 23.00 проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.
"С 11.00 до 16.00 4 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 4 января, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года уничтожили уже около 108 910 российских оккупантов. Кроме того, украинские военные сбили 283 самолета, 270 вертолетов и 1842 БПЛА оперативно-тактического уровня.