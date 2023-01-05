ВСУ за пять часов уничтожили штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА россиян на восточном направлении – Воздушные силы

По данным Генштаба ВСУ на утро 4 января, украинские военные сбили уже 283 российских самолета Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Facebook в 23.00 проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.

"С 11.00 до 16.00 4 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.

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