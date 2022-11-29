Украинские военные за сутки сбили два российских самолета – Су-24 и Су-25

Информацию о пилотах сбитых самолетов в Генштабе не предоставили.
Помимо этого, накануне авиация сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 28 ноября, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 278 самолетов и 261 вертолет российских оккупантов.