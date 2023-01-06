Потери РФ в живой силе за время вторжения превысили 110 тыс. военнослужащих – Генштаб ВСУ

За последние сутки украинские защитники уничтожили 23 российских танка, вертолет и самолет Фото: ЕРА

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованном в Facebook.

Другие потери армии России выглядят так:

танки – 3064 (+23) ;

; боевые бронированные машины – 6124 (+16) ;

; артиллерийские системы – 2059 (+8) ;

; РСЗО – 431 (+5) ;

; средства ПВО – 215;

самолеты – 285 (+1) ;

; вертолеты – 272 (+1) ;

; БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844;

крылатые ракеты – 723;

корабли / катера – 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4797 (+3) ;

; специальная техника – 182.

Данные еще уточняются, добавили в Генштабе.

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