Потери РФ в живой силе за время вторжения превысили 110 тыс. военнослужащих – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованном в Facebook.
Другие потери армии России выглядят так:
- танки – 3064 (+23);
- боевые бронированные машины – 6124 (+16);
- артиллерийские системы – 2059 (+8);
- РСЗО – 431 (+5);
- средства ПВО – 215;
- самолеты – 285 (+1);
- вертолеты – 272 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844;
- крылатые ракеты – 723;
- корабли / катера – 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4797 (+3);
- специальная техника – 182.
Данные еще уточняются, добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.