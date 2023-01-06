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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери РФ в живой силе за время вторжения превысили 110 тыс. военнослужащих – Генштаб ВСУ

За последние сутки украинские защитники уничтожили 23 российских танка, вертолет и самолет
За последние сутки украинские защитники уничтожили 23 российских танка, вертолет и самолет
Фото: ЕРА

За последние сутки украинские защитники ликвидировали около 530 российских оккупантов, общие потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли около 110 250 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованном в Facebook. 

Другие потери армии России выглядят так:

  • танки – 3064 (+23);
  • боевые бронированные машины – 6124 (+16);
  • артиллерийские системы – 2059 (+8);
  • РСЗО – 431 (+5);
  • средства ПВО – 215;
  • самолеты – 285 (+1);
  • вертолеты – 272 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844;
  • крылатые ракеты – 723;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4797 (+3);
  • специальная техника – 182.

Данные еще уточняются, добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid036ShC7FpQwDWy9Q9niij6fXeT79kXfAau4d5NVm4nRHMTAyiQTsEJCpctNnfu1ooGl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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