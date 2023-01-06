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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США считают, что Пригожин "одержим" завоеванием Бахмута, его цель – контроль добычи соли и гипса – СМИ

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Причина "одержимости" Пригожина Бахмутом финансовая, считают в Белом доме
Причина "одержимости" Пригожина Бахмутом финансовая, считают в Белом доме
Фото: ЕРА

В Белом доме считают, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, заинтересован в получении контроля над добычей соли и гипса из шахт в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом 6 января, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, написало агентство Reuters.

В Вашингтоне полагают, что причина "одержимости" РФ и самого Пригожина Бахмутом – денежные мотивы, пишет СМИ. 

По данным собеседника Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными. 

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. По информации командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, оккупанты хотели захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но силы обороны Украины сорвали эти планы.  3 января 2023 года британская разведка сообщила, что частота российских атак под Бахмутом заметно снизилась

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 3 января, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска Луганской области. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар – Бахмут – Майорск Донецкой области. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Белый дом, соль, наемники, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, ЧВК, потери армии России, убитые
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