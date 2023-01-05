Смерть Путина, Пригожин в морге, обстрелы на Рождество, когда закончатся иранские дроны. "Гордон по четвергам". Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время эфира журналист будет комментировать главные события недели и отвечать на вопросы зрителей.

Гордон планирует говорить о ситуации на фронте, в частности, в районе Бахмута Донецкой области, где в последние месяцы идут интенсивные бои, а также об обстреле российскими оккупантами гражданской инфраструктуры Украины, в том числе с помощью иранских дронов, взрывах на складах, где оккупанты хранят вооружение, президенте России Владимире Путине и слухах о его плохом здоровье, российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине, российских пропагандистах, в том числе о Владимире Соловьеве, который сказал, что "жизнь слишком переоценена", прогнозах главы военной разведки Кирилла Буданова и о многом другом.

Гордон запустил программу в мае 2019 года, она периодически выходит по четвергам.