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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Смерть Путина, Пригожин в морге, обстрелы на Рождество, когда закончатся иранские дроны. "Гордон по четвергам". Трансляция

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На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется программа "Гордон по четвергам".

Во время эфира журналист будет комментировать главные события недели и отвечать на вопросы зрителей.

Гордон планирует говорить о ситуации на фронте, в частности, в районе Бахмута Донецкой области, где в последние месяцы идут интенсивные бои, а также об обстреле российскими оккупантами гражданской инфраструктуры Украины, в том числе с помощью иранских дронов, взрывах на складах, где оккупанты хранят вооружение, президенте России Владимире Путине и слухах о его плохом здоровье, российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине, российских пропагандистах, в том числе о Владимире Соловьеве, который сказал, что "жизнь слишком переоценена", прогнозах главы военной разведки Кирилла Буданова и о многом другом.

Гордон запустил программу в мае 2019 года, она периодически выходит по четвергам.  

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, российская пропаганда, Владимир Соловьев, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, Кирилл Буданов
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