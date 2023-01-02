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"Жизнь сильно переоценена. Мы же в рай попадем". Пропагандист Соловьев призвал россиян не бояться умирать

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На фронте у оккупантов "такой реально подъем духа", сказал Соловьев
На фронте у оккупантов "такой реально подъем духа", сказал Соловьев
Фото: EPA (иллюстративное)

Российский пропагандист Владимир Соловьев во время своего эфира на телеканале "Россия 1" высказал мнение, что "жизнь сильно переоценена" и россиянам не нужно бояться умирать.

Видео эфира с участием Соловьева 2 января опубликовало издание "Украинская правда" в Twitter.

"Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем! Смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого чтобы это влияло на принимаемые тобой решения…" – сказал Соловьев.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков отметил, что 30 лет россияне жили "сегодняшним днем", а теперь у них есть "нематериальная мечта".

"На фронте… Я, конечно, не могу говорить за всех, там настолько четкое понимание, за что они воюют… И, конечно, это такой реально подъем духа. Ну, это видно",, – отметил Соловьев.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможной ядерной войне, заявил в октябре 2018 года, что россияне, "как мученики, попадут в рай".

9 декабря 2022 года депутат Госдумы России от фракции "Новые люди", актер Дмитрий Певцов назвал главное отличие россиян "от всего мира".

"И так умирать, как наши умирают... ведь не страшно, что умрешь, страшно, как и за что. Так, как наши умеют любить, дружить и умирать, да еще в таком количестве... Да и такого количества святых нет ни в какой стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе в отличие от всего мира", – подчеркнул российский депутат.

Контекст:

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 24 ноября 2022 года, что Россия в ходе полномасштабного вторжения в Украину могла потерять убитыми, ранеными и дезертировавшими 100 тыс. человек.

С начала войны потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, около 107 440 военных убитыми.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

Теги: Россия, российская пропаганда, Владимир Соловьев, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, россияне, убитые
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